Terviseamet täpsustas: liikumispiirangust vabastatud ei pea piiriületaja ankeeti täitma

Ankeeti ei pea esitama need, kes on liikumispiirangust vabastatud. Sealhulgas kehtib erisus jätkuvalt Valga-Valka kaksiklinnade elanikele, kes ei pea kahe linna vahel liikudes piiriületaja ankeeti täitma. Erandid on leitavad Riigi Teatajast.