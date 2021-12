Vaktsiinikahju eest on võimalik saada kuni 100 000 eurot

Valitsus toetas tänasel kabinetinõupidamisel tervise- ja tööministri ettepanekuid kõiki Eestis kasutatavaid vaktsiine hõlmava vaktsiinikindlustuse loomiseks. Vastav eelnõu on plaanis koos patsiendikindlustuse süsteemiga riigikogusse saata veel tänavu.

Vaktsiinikindlustusfondi eesmärk on tõsta inimeste usaldust vaktsiinide ja kogu süsteemi vastu. Paluste sõnul on 27 riigis, kus praegu taoline süsteem toimib, seda ka saavutatud. «Meie lootus ja eesmärk on sama,» märkis ta.