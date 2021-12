Eesti lühiuudised

Politseinike lähedasi tabas ähvardustelaine

Terviseamet teatas teisipäeval korduvalt nõudeid rikkunud MÉM Cafe sulgemisest, kuid kohviku sulgemist saatsid ka mitmed varasemad kontrollkäigud. Lisaks kohapealsetele sõnavahetustele ja tõukamistele on inetu sisuga sõnumeid saanud ka politseinike lähedased. Politsei- ja piirivalveamet (PPA) kinnitas eile, et ähvardusi on saadud, kuid statistikat nad selle kohta ei kogu. Küll aga on PPA sõnul tänaseks rohkem neid, kes avaldavad politseinikele tegevuse eest toetust ja tänu. «Täname südamest kõiki, kes on meile omalt poolt sooje sõnu ja häid soove edastanud.» PM