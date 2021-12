Linnavolikogus puhkes Elvis Braueri pärast tüli

Koroonapiirangute vastu mässav kohvikupidaja Brauer on EKRE liige ning volikogu EKRE fraktsioon esitas Braueri linnavarakomisjoni liikmeks kui eksperdi. Jutt Braueri kõrvale jätmisest levis juba enne istungit ning EKRE fraktsiooni esimees kasutas võimalust istungi alguses erakonna nimel kõnepuldist sellele tähelepanu juhtida.

«Koalitsioon on otsustanud ühe opositsioonile kuuluva koha tühistada. Tühistada nimese, kes sai Põhja-Tallinnas 436 häält. Kes on kindlasti paljudele ebameeldiv ja kes ei jaga nende maailmavaadet. Ma kutsuksin siiski austatud kolleege üles seda mitte tegema. Sest kui te hakkate täiesti tühjalt kohalt inimesi tühistama, siis see ei ole enam demokraatia,» rääkis Kallas.