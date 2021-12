Iisraeli peaminister kutsus koheselt peatama Iraani tuumakõnelusi

Bennett, kes on 2015. aasta tuumaleppe vastane, ütles telefonikõnes USA välisminister Antony Blinkenile, et Iraani vastu tuleks hoopis «konkreetseid meetmeid» rakendada.

Iisraeli peaminister väljendas muret seoses ÜRO tuumaagentuuri värske raportiga, mille järgi on Iraan alustanud Fordo rajatises uraani rikastamist 20 protsendini.

Iraan toonitab, et leppe taastamisel peab prioriteet olema kõigi USA sanktsioonide tühistamisel.

Sõjaline lahendus Iraani tuumaküsimusele on kõige vähem eelistatud variant, kuid selle võimalust ei saa välistada, edastas neljapäeval juudiriigi meedia Iisraeli kaitseministri Benny Gantzi sõnu.

«Sõjaline variant peaks alati päevakorral olema. Muidugi on see viimane asi, mida me soovime, kuid meil pole õigust selleks mitte ise valmistuda,» vahendas ajaleht Jerusalem Post kaitseministrit.