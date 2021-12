SDE Harjumaa piirkond tahab erakonna esimeheks Lauri Läänemetsa

«Ühest küljest on Lauri teinud aastaid head ja sisulist koostööd kõigi piirkondadega üle Eesti ning tõestanud, et temas on energiat ja võimekust ideid ja inimesi liigutada. Teisalt Harjumaa vaatest on siinseid valijaid silmas pidades põhiline, et Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal oleks sisulisem programm just majandust ja tööjõudu puudutavates küsimustes – kuigi Harjumaa on Eesti majanduse vedur on ka siin probleeme. Samaaegselt on ettevõtted hädas tööjõupuudusega aga paljud inimesed elavad palgavaesuses,» selgitas Kaselo.