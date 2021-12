Žiga Turk: „„Ühinenud mitmekesisus“ ei oleks Euroopa Liidu jaoks üldse halb loosung“

Žiga Turk on Wilfried Martensi Euroopa uuringute keskuse akadeemilise nõukogu liige ja Ljubljana ülikooli professor. Aastatel 2007-2008 oli ta Sloveenia valitsuse arenguminister ning 2012-2013 haridus-, teadus-, kultuuri- ja spordiminister. Ta on olnud ka Felipe Gonzalezi Euroopa tulevikku käsitleva arutelurühma peasekretär. Omab doktorikraadi tehnikateadustes.

Ziga Turk ütles intervjuus, et maailm muutub multipolaarsemaks ning sellist USA ja Euoopa domineerimist maailmas nagu oli 20.sajandil, enam ei tule. Kuid ta kinnitas, et jätkuvalt on Euroopal ja Ameerikal palju ühiseid huve ning me peaksim tegema koostööd niipalju kui võimalik. Ziga Turki arvates on „USA meist digitehnoloogiate alal kättesaamatult ees, kuna meile ei ole loodud selleks vajalikku majandus- ja finantssüstemi.“