Ilmavana ja loodusehuviline on veendunud: jõulud tulevad valged

Tellijale

Lähinädalate ilmaprognooside puhul ettevaatlikuks jäänud sünoptik Kairo Kiitsak lausus, et nii pika aja peale ei oska keegi täpselt öelda, kas jõulud tulevad valged või mustad. «Eks siis oleme targemad, kui aeg sealmaal. Praegu aga paistab, et vähemalt kaks nädalat on küll talvisemaid ilmaolusid,» kõneles Simuna kandist pärit Kiitsak. «Nautige seda, mis praegu on, kui talv meeldib.»

Raplamaa ilmatark Arvo Saidla, kelle peamised abiahendid vaatlustöös on seapõrn ja ahvenauim, kostis: «Sinna kanti, kuhu teie mõtlete (Põhja-Eestisse – M. M.), sealpool tulevad nad kindla peale valged. Meil (Lääne-Eestis – M. M.) on nibin-nabin. Aga mina usun küll, et nii palju lund tuleb, et jõulud on valged.»