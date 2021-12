Teedel esineb kohati jäiseid lõike

Põhja-Eestis on põhi- ja tugimaanteed valdavalt soolasegused või lumised, sekka võib olla ka jäidet, mujal Eestis on põhimaanteed valdavalt soolmärjad, kuid tugi- ja kõrvalmaanteedel püsib lumi endiselt.

Prognoosi kohaselt laieneb Põhja-Skandinaavia kohal tugevnev kõrgrõhkkond lõuna suunal, kuid samal ajal ulatub Kesk-Euroopast Läänemere äärde madalrõhuala, mistõttu jääb Eesti kahe rõhuala piirimaile. Idakaaretuul tugevneb järk-järgult. Sajuvõimalus on küll väike, kuid põhjarannikul on oodata mereefekti tõttu ajuti lund. Öö jooksul on oodata lumelisa orienteeruvalt 2-4 sentimeetrit. Õhutemperatuur langeb mandril alla 10 miinuskraadi.