Juuso Syrjä on oma pea veerandsajandilise karjääri jooksul filminud üle 400 reklaami ja muusikavideo. Tema portfooliosse kuulub ka osalemine Netflixi jõudnud krimidraama ja nordic noir stiilis telesarja «Bordertown» loomises, tänavu on valminud pikk dokumentaal Soome jäähokimängija Jere Karalahtist ning krimifilm «Bordertown: The Mural Murders».