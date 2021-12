Valitsus parandab NETSi

«Valitsuse eesmärk on see, et NETSis oleks täpsemalt lahti kirjutatud, mis on riigi tegevused ja võimalikud meetmed pandeemia tõkestamisel, sõltuvalt ohu tasemest. Vabariigi valitsuse määrused oleksid siis need, mille alusel erinevaid pikaajalisi meetmeid kehtestataks,» ütles Kiik ja lisas, et juristid viitavad sellele, et valitsuse korraldused ei tohiks olla ajaliselt liiga pikad ja niivõrd laia ulatusega ning oleks õiguslikult korrektsem, kui sedavõrd põhimõttelisi ja kaalukaid otsuseid, eriti pikaajalisi, tehtaks vabariigi valitsuse määruse tasandil.