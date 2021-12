51 protsenti inimestest ei toeta kohustuslikku vaktsineerimist koroonaviiruse vastu

Kuigi siiani on valitsus kinnitanud, et koroonaviiruse vastu vaktsineerimine jääb Eestis vabatahtlikuks, siis mujal Euroopa Liidus räägitakse kohustuslikust vaktsineerimisest aina enam.

Austrias hakkab vaktsineerimiskohustus kehtima alates järgmise aasta 1. veebruarist ning kohustuslikust vaktsineerimisest räägitakse ka Saksamaal. Euroopa Komisjoni president Ursula Von der Leyen teatas möödunud nädalal, et Euroopa Liit peaks mõtlema kohustusliku vaktsineerimise peale.

Sellest tulenevalt küsiti inimestelt, kas nad on nõus või mitte sellega, et koroonaviiruse vastu vaktsineerimine tuleks muuta sarnaselt Austriale ka Eestis kohustuslikuks. 51 protsenti küsitlusele vastanutest ei ole sellega üldse nõus või pigem ei ole nõus. 43 protsenti on täiesti nõus või pigem nõus ning 6 protsenti vastas «Ei oska öelda».