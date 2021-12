Algas ründetegevusele suunatud küberoperatsioonide õppus

NATO küberkaitsekoostöö keskus korraldab õppust kümnendat korda. Keskuse direktor kolonel Jaak Tarien märkis, et alanud õppuse unikaalsus peitub võimaluses treenida küberdomeenis täiemahuliselt nii ründamist, luuramist kui ka olukorrateadlikkust.

«Vaid teades ja tundes kaasaegseimaid ründetööriistu ja -tehnikaid, on võimalik üles ehitada tugev ja vastupidav kaitse,» ütles kolonel Tarien. Ta lisas, et õppus testib olemasolevaid võimekusi ning võimaldab praktiseerida küberoperatsioonide kavandamiseks ja elluviimiseks vajalikke oskusi kõikehõlmavalt, sealhulgas koos elementidega teistest sõjapidamise domeenidest.

«Tänavune õppus on kõikehõlmavam kui kunagi varem ning sisaldab lisaks tehnilisele poolele ka küberväe juhtimise elementi,» ütles kolonel Tarien.

Õppus toob kokku enam kui 21 riigist ligikaudu 100 inimest nii NATO-st kui ka väljaspoolt. Õppus viiakse läbi väljaõppekeskuses CR14 Tallinnas.

NATO küberkaitsekoostöö keskuse küberõppuste juht Carry Kangur sõnas, et õppusel kasutatakse realistlikke tehnoloogiaid ja ründemeetodeid ning stsenaarium on inspireeritud päriselu sündmustest. «Just selliselt moodustuvad väljamõeldud stsenaariumi kontekstis riiklikule julgeolekule reaalsed ohud,» lisas Kangur.

Oluline muudatus on Kanguri sõnul, et alates käesolevast aastast ühendatakse keskuse läbiviidava Crossed Swordsi ning Locked Shieldsi – iga-aastase maailma suurima reaalajas toimuva küberõppuse – stsenaariumid, et treenida integreeritumalt ning laiahaardelisemalt.

Õppust korraldab NATO küberkaitsekoostöö keskuse koostöös Eesti Kaitseväe, CR14, CERT.LV, Clarified Security, Stamus Networks’i, Prantsuse küberväejuhatuse, NCIS küberdivisjoni, NSHQ, Tallinna Tehnikaülikool (TalTechi) ja teised.

Sihtasutus CR14 asutati käesoleva aasta alguses ja rajaneb enam kui kümneaastasel küberharjutusväljaku kogemusel koolitustes, õppustes, testimises, valideerimises ja katsetamises küberruumis.

Selle aasta stsenaarium näeb ette sisejulgeoleku olukorra üle kontrolli taastamist ründavate küberoperatsioonide kaudu. Õppus toimub väljamõeldud riigis Berylias, mis on umbes Hispaania suurune saar Atlandi ookeanis, kus valitseb parlamentaarne demokraatia. Berylia on Euroopa Liidu assotsieerunud liige, kuid soovib saada täisliikmeks ning on ratifitseerinud Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse konventsiooni.