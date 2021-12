Riigihalduse minister Jaak Aab (Keskerakond) ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt (Reformierakond) kinnitasid Postimehele, et valitsus on valmis kaotama meelelahutusasutustele kehtiva lahtioleku ajapiirangu.

Oodatakse vaid teadlaste hinnangut, mille valitsus saab täna päeva teises pooles. «Ootame teadusnõukogu hinnangu ära. Juhul, kui see on positiivne, siis võib juhtuda, et homme see korraldus valitsuse poolt tuleb,» kinnitas Aab.