Sisekaitsereservi seaduseelnõu jõuab peagi valitsuskabinetti

Sisekaitsereservi mõte on luua abipolitseinikele võimalus võtta endale kriisiroll, millega tagatakse PPAle vajalik lisatööjõud. Erakorraliste sündmuste lahendamisel peavad nad toime tulema tavapärasest mahukamate ülesannetega, et aidata tagada avalikku korda ja riigi julgeolekut.

Ministri sõnul tähendab sisekaitsereserv sisuliselt suuremat hulka abipolitseinikke, kelle valikukriteeriumid on võrreldes teistega pisut erinevad, kellele antakse parem väljaõpe ja varustus ning kel on seadusega reguleeritud kohustused.

«Iseenesest on sellised inimesed PPAs abipolitseinike näol juba täna olemas. Neid inimesi on üle tuhande, kes on PPAl abiks,» tähendas Kristian Jaani. «Sisekaitselistes olukordades on seda kindlasti vaja, selles pole üldse küsimus.»