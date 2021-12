Eesti saadetud 142 500 vaktsiinidoosi jõudsid Ugandasse

Valitsuse otsusega saadab Eesti üleilmse vaktsiinide jaotamise algatuse COVAX kaudu kokku 542 500 vaktsiinidoosi abivajavatele riikidele, peamiselt Sahara-tagusesse Aafrikasse.

Välisminister Eva-Maria Liimetsal (KE) on hea meel, et Eesti toetab vaktsiinide jaotusprogramm abil just pandeemia tõttu kõige keerulisemas olukorras olevaid riike, nagu Uganda, kellel on vaktsiinidest tõsine puudus.

«Ajal, kui eurooplastele tehakse juba mõnda aega tõhustusdoose, on maailmas palju riike, kus koroonaviiruse vastast laiaulatuslikku vaktsineerimist pole veel alustatud. See viirus on maailmas meie kõigi ühine mure ning uute tüvede esiletõusu vältimiseks ja pandeemia seljatamiseks on tähtis kaitsta ka neid, kellel pole seni olnud vaktsiinidele ligipääsu,» rääkis Liimets.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) lisas, et koroonaviiruse ülemaailmse leviku tõkestamisel on endiselt suurimateks probleemideks tervishoiusüsteemi toimepidevuse tagamine ja inimeste piiratud ligipääs Covid-19 vastastele vaktsiinidele.

«Selleks, et saavutada kogu maailmas vaktsineerituse tase, mis aitaks uute tüvede tekkimise riski maandada ja pandeemiat peatada, on õige aidata riike, kus vaktsineerituse tase on meiega võrreldes veel märkimisväärselt madal. WHO loodud algatuse COVAX-i vahendusel vaktsiinide annetamisega parandab Eesti Covid-19 vaktsiinide ülemaailmset kättesaadavust,» ütles Kiik.

Järgmised vaktsiinisaadetised peaksid veel 2021. aasta jooksul jõudma Rwandasse, Ghanasse ja Pakistani. Abipalvega on Eesti poole pöördunud ka Gambia, Keenia, Mali ja Namiibia.

Eesti osaleb Euroopa Liidu kõigis vaktsiinide eelostulepingutes ja kuna reserveeritud vaktsiinidooside kogus ületab Eesti elanike vajadusi, annetame üle jäävad kokku 542 500 Jansseni ja Astra Zeneca vaktsiinidoosi nendele riikidele, kus ligipääs vaktsiinidele on siiani halb.