Teadusnõukoda soovitab valitsusele piirangutega jätkata

Teadusnõukoja juht Irja Lutsar ütles Postimehele, et arutati praegust Eesti olukorda väga detailselt. «Jah, nakatumine Eestis langeb ja me oleme jõudnud riskimaatriksil kollasesse tsooni. Aga siin on juurde tulnud omikrontüvi oma teadmatusega,» selgitas Lutsar ja lisas, et siiani on uuest koroonaviiruse tüvest liiga vähe teada.

«See tüvi levib kiiremini. Näiteks, kui me vaatame LAVi tüve, siis ta oli Euroopasse jõudnud ning tekitanud üksikuid koldeid, ent suurt levikut ta Euroopas ei kujutanud. Ent omikrontüvi on juba enamus Euroopa Liidu riikidesse jõudnud, sh Eestisse - see näitab, et tüvi levib kiiresti,» rääkis Lutsar ja jätkas, et väga palju on teadmata: kas tüvi põhjustab kergemat haigust või raskemat; kui palju ta vaktsiinidest põgeneb. «Järgmiseks esmaspäevaks võiks meil juba veidi rohkem andmeid olla,» rõhutas teadusnõukoja juht.