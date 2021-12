NETSi muudatusi hakkab riigikogu arutama uue aasta algul

Valitsus viib nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) muudatusettepanekud riigikogusse järgmise aasta esimestel kuudel, enne seda peetakse konsultatsioone fraktsioonidega. «Ühiskondlik ootus on, et epideemiaga seotud otsused oleksid ettenähtavamad ja läbipaistvamad,» põhjendas sotsiaalministeeriumi kommunikatsioonijuht Karin Volmer NETSi muutmise vajadust. Ta lisas, et vajalik on tõsta parlamendi rolli ja kaasatust kriisi lahendamisel. PM