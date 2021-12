Lihula lasteaias lapsi mõnitanud, solvanud ja löönud Kaie Raudkivile on kohus määranud kriminaalkaristuse, kuid lapsevanematele ei anna ikka rahu, kuidas sai kõik see, mis uurimistoimikus tunnistajate ütluste järgi kirja pandud, nii pika aja jooksul toimuda.

Mitu vanemat on ka kinnitanud, et lasteaia juhatajale, vahepealsete sündmuste tõttu novembri lõpus lahkumisavalduse esitanud Anne Ööpikule käidi Raudkivi ja laste probleemsetest suhetest korduvalt rääkimas, kuid lahendus oli alati üks: võimalusel viidi lapsed üle teise rühma ja Raudkivi jäi puhtaks kui prillikivi. Ööpik omakorda eitab tänini, et oli Raudkivi «kasvatusmeetoditest» teadlik.

Lihula lasteaias käivate laste vanemate jutu järgi oli Raudkiviga väga raske sel teemal rääkida, sest järgnenud on veelgi suurem kiusamine. Isegi kui vanem on kuulnud, kuidas Raudkivi lapse peale karjub, vastanud Ööpik, et «tegemist ei ole Kaie kõnepruugiga» ja et «sa mõtled üle».