Pealinna lumeuputus tõi kaasa vana vaidluse: kes peaks vastutama kõnniteede korrashoiu eest?

Hiljuti pakkus Isamaa ka Tallinna volikogus välja, et linn võtku kõigi kõnniteede hooldus enda peale, nagu on näiteks Võrus ja Rakveres. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart seda võimalikuks ei pidanud: ettevõtmisele kuluks kümme miljonit eurot, samuti tuleks leida talveperioodiks 1500 ajutist töötajat. Valdkonna eest vastutava abilinnapea Vladimir Sveti sõnul pole ta saanud poliitikutelt selget vastust, mille arvelt see raha võtta.