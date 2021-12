Kohus: Jaanus Käärmanni surmaga seotud hagi tuleb suunata PPA vastu

Harju maakohus keeldus 8. aprillil hagi menetlusse võtmisest, kuna leidis, et hagi tuleks esitada politsei- ja piirivalveameti vastu, mitte otseselt Jaanus Käärmanni surmanud politseiametnike vastu. Tallinna ringkonnakohus jättis maakohtu määruse muutmata ning riigikohtu tsiviilkolleegium Käärmannite määruskaebust arutusele ei võtnud.

Riigikohus on märkinud, et kannatanute õiguste kaitse on tagatud võimalusega esitada kahjunõue avaliku võimu kandja vastu, mitte vahetult kahju põhjustanud füüsilise isiku vastu.