Presidendi otsevalimise eelnõu jõuab riigikogu suurde saali

Eelnõu kohaselt on presidendi kandidaadi ülesseadmise õigus vähemalt 10 000 hääleõiguslikul Eesti kodanikul. Kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 60. päeval enne valimispäeva ja lõpeb valimispäevale eelneval 40. päeval. Valituks tunnistatakse kandidaat, kelle poolt on antud üle poole hääletamisest osavõtnute häältest. Kui ükski kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, viiakse kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel läbi teine hääletusvoor. Teises voorus tunnistatakse valituks kandidaat, kelle poolt anti enam hääli.

«Kõige elavam oli arutelu teemal, kas ja kui palju avaldab rahvalt otse saadud mandaat mõju presidendile kui institutsioonile ning kas see võib kaasa tuua olukorra, kus riigipea võtab endale suurema rolli, kui seadus ette näeb,» rääkis novembris põhiseaduskomisjoni istungi järel keskerakondlane Oudekki Loone. «Leian, et Soome näitel ei ole meil põhjust seda karta ning presidendi volitused jäävad eelnõu kohaselt praegustesse raamidesse.»

Keskerakonna saadikud lisasid, et praegu on suurepärane aeg teemat käsitleda – järgmiste riigikogu valimisteni on jäänud pisut rohkem kui aasta ja arutelu läbiks debattide filtri.