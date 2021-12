Kelmid said kergeusklikelt taas kätte tuhandeid eurosid

23. novembril helistati Põhja-Tallinnas elavale 31-aastasele naisele, helistaja esitles end politseitöötajana ja teavitas naist, et keegi on taotlenud tema nimel SEB Pangast hüpoteeklaenu summas 20 000 eurot. Seejärel suunati kõne edasi järgmistele inimestele, kes esitlesid ennast SEB ja LHV panga töötajatena.

Laenutaotluse tühistamiseks ja avaldaja arvutisüsteemi kontrollimiseks paluti naisel alla laadida TeamViewer ning AnyDesk rakendused ja kinnitada toiminguid Mobiil-ID abil, mida avaldaja vastavalt juhistele ka tegi. Selle tulemusena laekus naise pangakontole Bondora ASilt laen summas 6300 eurot. Lisaks tehti naise pangakontolt erinevaid ülekandeid. Kelmusega tekitatud kahju on üle 5800 euro.

6. detsembril helistas Sillamäel elavale 43-aastasele mehele vene keelt kõnelev isik, kes tutvustas end pangatöötajana ja palus avaldajal turvalisuse tagamise ettekäändel paigaldada arvutisse AnyDesk programm ja sisestada internetipanga paroolid, mida kannatanu ka tegi. Hiljem avastas mees, et tema pangakontolt on teostatud ülekanded. Kahju on kokku 3175 eurot.