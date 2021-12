Nublu või päästeamet? Koputus uksele võib segadust tekitada

Postimehe poole pöördus Marko, kelle uksele koputati laupäeva hommikul. «Kell 9 või 10. Sellisel ajal ei tahaks eriti kedagi endale tuppa lasta, aga kui inimese ära saatsin, mõtlesin korra, et äkki see oli pääste,» kirjeldas ta.

Nublu müüki tehakse ka nädalavahetustel

«Enamus inimesi on olnud väga tänulikud, et oleme sellise selgitustöö enda kanda võtnud. Inimene igapäevaselt ei mõtle vingugaasiandurile või üldse enda turvalisusele, kuid vingugaasiandurid on ära hoidnud väga palju võimalikke traagilisi juhtumeid,» põhjendas ta.

G4S tunnistab, et mõistagi on olnud ka üksikuid rahulolematuid inimesi, kellele ei meeldi, et neid kodus tülitatakse, kuid valdav enamus on ettevõtte teatel müügispetsialistid siiski tänulikult ära kuulanud.