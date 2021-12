Tallinn hakkab vähekindlustatutele kompenseerima elektri ja gaasi hinna kallinemist

Hüvitise eesmärk on toetada vähemkindlustatud leibkondi hüppeliselt kallinenud energiakulude eest tasumisel, et nende elujärg niigi raskel ajal ei halveneks. Toetust saab taotleda alates septembrist kuni märtsini tehtavate kulutuste osaliseks kompenseerimiseks. Toetuse taotluste vastu võtmisega alustab Tallinn hiljemalt jaanuari keskpaigas, kui on olemas tehnilised lahendused ja vajaliku väljaõppe saanud täiendav personal.