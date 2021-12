GALERII ⟩ Eesti Dubai EXPO-l: šeigile meeldisid Click and Grow taimepotid, kroonprints vaimustus robot-baarmenist

«Väline külg pole meie jaoks nii oluline, sest raske on oma paviljoniga miljonite inimeste tähelepanu eest võistelda suurte riikidega, kelle eelarve on miljonites eurodes kahekohaline,» rääkis Postimehele kolme miljoni eurose eelarvega Eesti paviljoni peakomissar Daniel Erik Schaer. «Meie panustame kvantiteedi asemel ärikontaktide loomisesse paviljoni rahastamises osalenud Eesti ettevõtete jaoks.»

Schaeri sõnul on Eesti äridiplomaatia jaoks Araabia poolsaar kui üks maailma kiiremini arenevaid regioone olulisemaid uusi suundi ning selles kontekstis oli Dubai EXPO-l osalemine sama hästi kui kohustuslik. «Kui sind ei ole EXPO-l, siis pole loota, et sa saad siin regioonis olla lähiaastatel tõsiselt võetav tegija ning siin äri teha,» lausus ta. «Siin regioonis on oluline, et kui sa loodad leida ärikontakte, siis sinu riiki tuntakse ja teatakse.»