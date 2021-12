NATO Euroopa vägede juhataja väisas küberründamise õppust Crossed Swords

NATO Euroopa vägede juhataja kindral Tod D. Wolters märkis, et 21. sajandi julgeoleku olukorras edukas olemine nõuab arenemist uutes domeenides.

«Küberohud alliansi julgeolekule muutuvad üha sagedasemaks, keerukamaks ja hävitavamaks. Peame tegema koostööd akadeemiliste institutsioonide ja erasektoriga, et tõhustada ülemaailmset küberjulgeolekut ja koostegutsemise võimet,» ütles kindral Wolters.

Ta rõhutas, et õppusel kasutatakse realistlikke tehnoloogiaid ja ründemeetodeid ning stsenaarium on inspireeritud päriselu sündmustest – koos kujutavad need reaalset ohtu riigi julgeolekule väljamõeldud stsenaariumi kontekstis.