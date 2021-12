Uuest aastast ei saa enam pangalingiga e-maksuametisse

Endiselt saab maksu-ja tolliameti e-keskkonda siseneda kasutades ID-kaarti või mobiil-ID ja Smart-ID lahendust. Välisriikide kodanikud, kes on seni pangalinke kasutanud, saavad edaspidi autentimiseks kasutada Euroopa Liidu riigi eID-d.

Muudatus tähendab ka seda, et internetipanga kaudu tuludeklaratsiooni esitama minnes tuleb end e-MTA lehel uuesti autentida.

Pangalingiga autentimise kasutamise kaotamise põhjuseks on 2018. aasta sügisel jõustunud eIDASe rakendusakt, mis kohustab tagama Euroopa Liidu elanikele piiriülest ligipääsu avaliku sektori e-teenustele võrdväärsete või tugevamate eID-lahendustega kui see, mida nõutakse oma kodanikelt ja elanikelt.

Pangalingi kaudu on võimalik autentimiseks kasutada muuhulgas vahendeid, mis on enamasti panga enda lahendused (PIN-kalkulaator, salasõna, biomeetria jmt). Nendel lahendustel ei ole aga tagatistaseme hinnangut, mis on kohustuseks avaliku sektori e-teenuste pakkumisel.