Metsanduse arengukava eelnõu avalikustati koos raiemahunumbritega

«Raiemaht kümne aasta keskmisena oleks 10 miljonit kuupmeetrit aastas ja me soovitame kindlasti arvestada vahemikuga, mis on 9-11 miljoni kuupmeetrini aastas. See on metsanduse arengukava juhtkogu soovitus, tegelikult valiku teevad siiski lõpuks poliitikud,» seletas juhtkogu kõneisik, Eesti Maaülikooli metsapatoloogia professor Rein Drenkhan tänasel pressikonverentsil, kus esitleti värskelt avalikustatud MAK2030 eelnõu.