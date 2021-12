Riigikogus läbis esimese lugemise presidendi otsevalimise eelnõu

"Eelnõu kannab põhiseaduse selget vaimu, kus seisab, et kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. See tähendab ka vastavaid kohustusi ja õigusi. Samas ei anna praegune sõnastus kõrgemale võimule võimalust valida riigipead. Asjaolu, et praegu valivad presidendi poliitikud, ei anna Eesti elule lisandväärtust, kuid selle õiguse andmine inimestele annaks,» selgitas Keskerakonna fraktsiooni kuuluv Marko Šorin. «Eelnõu annab signaali meie ühiskonda – signaali, et poliitika ei ole mingi tuimalt edasi rühkiv mehhanism, vaid väikeriigile omaselt paindlik ja rahva arvamust arvestav.»

Marko Šorin lisas, et praegune presidendivalimiste protseduur on ajale jalgu jäänud. «See oleks kui auto, mis on ilusat värvi, kiirendab hästi, ülevaatus on ka tehtud, aga aegajalt ei tööta pidurid. Veel enam - praegune süsteem võimaldab väikesel grupil otsustada, kellest ei saa president, lastes selleks valimiskasti tühjad sedelid või neid sedeleid rikkudes. See on ju nonsenss,» rääkis Marko Šorin.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid märkis oma kõnes, et rahvast tuleb rohkem usaldada. «Tuleb üle saada hirmust ja erakondade tegutsemisväli peab laienema rahva keskele. Ei maksa arvata, et rahvas ei suuda teha õiget valikut. Suudab. Ja pidagem meeles, et riik püsib usaldusel, rahva usaldusel. Vabanegem hirmust ja toetagem presidendi otsevalimist,» rõhutas Jaanus Karilaid.