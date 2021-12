Veel üks hinnatõus: riigikogu tõstis kiiruskaamerate trahvimäära

Trahvimäära tõusmise ajaks on talvekülmad ja hinnavapustused loodetavasti juba leevenemas, kuid mööda ei pääse tõsiasjast, et seaduse muutmise aeg on sattunud üsna ebameeldivale ajale. Samas on see puhas juhus, sest muudatust on ette valmistatud juba pikemat aega. Politseinikke teeb nimelt murelikuks, et kaameratega fikseeritud kiiruseületamised on jõudsalt tõusuteel. Kui 2020. aastal oli automaatse järelevalve käigus fikseeritud kiiruseületamise trahvide kogusumma veidi üle nelja miljoni euro, siis tänavu on see detsembri alguse seisuga juba pisut enam kui 5,5 miljonit eurot.