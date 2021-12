Ilmataat näitab hambaid: reedel on oodata jäävihma

Lähipäevil tuleb kinnistuomanikel olla kohusetundlik ja kõigil liiklejatel tähelepanelik ning ilmaga arvestada, valides õiged kiirused, distantsid, rehvid ja jalanõud, hoiatas Tallinna linnavalitsus.

Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul sadas eelmise nädala lõpul ja selle nädala algul linnas sama palju lund kui viimati jaanuaris ja detsembris kokku. «See muutis olukorra väga tõsiseks lumekoristuse mõttes ja pani kõik linna lepingupartnerid kogu oma masinapargiga Tallinna tänavate hooldamisel tööle. Järgmiseks väljakutseks on reedeks ja nädalavahetuseks lubatud jäävihmad, mis suure tõenäosusega muudavad linnatänavad hästi libedaks,» rääkis Svet.

Tallinnas keskendutakse praegu lume väljaveole nii magistraal- ja kõrvaltänavatelt kui ka hoovidest. Autojuhid peaksid Sveti sõnul sellega seoses järgima ajutisi liiklusmärke, mis hõlbustavad lumekoristust. Praegu on linnas iga päev rakendatud 150 tehnikaühikut ja peaaegu 40 käsitsi lund koristavat brigaadi, kes koristavad lund ülekäiguradadel ja ühissõiduki peatustes.

«Praegune põhieesmärk on lume väljavedu, et võimalikult kiiresti saada põhitänavad, kõrvalteed ja hoovialad suurtest lumehangedest vabaks. Tänaseks on linnast välja veetud juba 20 000 kuupmeetrit lund ja iga päevaga need arvud kasvavad,» ütles Svet.

«Tahaksin juhtida kõigi autojuhtide tähelepanu ajutistele liiklusmärkidele, mis lumekoristuse ajaks hoovidesse ja kõrvaltänavatele paigaldatakse. Palun neid märke täpselt järgida ja vajadusel leida oma autole ajutiselt teine parkimiskoht. See on vajalik, et teie kodutänav või koduhoov lumest vabaks teha. Püüame võimalikult palju lund välja vedada, et see ei muutuks kiilasjääks,» lisas ta.

Raskemad ajad ilmastikuoludega on Sveti sõnul alles ees, sest lund on võimalik välja vedada, aga jääd mitte. «Kutsun üles kõiki kinnistuomanikke valmistuma libedusetõrjeks: kui temperatuur hakkab tõusma, siis hoolduspartnerid ja kojamehed peaksid olema valmis graniitkillustiku puistamiseks kõnniteedele. Linnatänavaid teenindavaid ettevõtteid on hoiatatud ja nad on valmis lülituma ümber lumeveolt libedusetõrjele.»