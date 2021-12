Egiptusest ja Türgist saabujatel tuleb ka transiitreisijatena jääda isolatsiooni

Nimelt kehtestas valitsus 1. detsembrist kümnepäevase isolatsiooni kohustuse Egiptusest ja Türgist Eestisse tulijaile, lisaks kehtib see omikrontüve riskiriikideks nimetatud kaheksas Lõuna-Aafrika piirkonna riigis – LAV, Botswana, Malawi, Lesotho, Svaasimaa, Namiibia, Mosambiik ja Zimbabwe – käinuile.

Samas ei ole erimeetmeid rakendatud mitmete Euroopa riikide suhtes, kus samuti omikrontüve leitud on.

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp ütles, et loetelus olevaid Aafrika maid «käsitletakse omikrontüve suhtes riskiriikidena, kuna nendes riikides või nendega piirnevates riikides on tuvastatud omikrontüve levik. /---/ Uus riik lisatakse riskiriikide loetellu, kui selles on tuvastatud kohapealne omikrontüve levik».