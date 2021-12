Eesti lühiuudised

Riigikogu võttis vastu tuleva aasta riigieelarve

Eilsel riigikogu istungil võtsid parlamendi liikmed vastu 2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõu. Eelarve poolt hääletas 59, vastu oli 37. Põhiküsimuseks parlamendis kujunes, miks ei toimunud rahanduskomisjonis sisulist arutelu kolmanda lugemise eel ka opositsiooni muudatusettepanekute üle. Rahanduskomisjoni juhi Andrei Korobeiniku (Keskerakond) sõnul toimus sisuline arutelu laekunud muudatusettepanekute üle komisjonis enne eelnõu teist lugemist. Ta toonitas, et ei tasu üle hinnata rahanduskomisjoni rolli olukorras, kus arutelu saab pidada ka riigikogu suures saalis. Helir-Valdor Seeder (Isamaa) nentis, et opositsiooni ettepanekutega kahjuks eelarvet koostades ei arvestatud. Lahenduseta on jäetud ka kõige teravam probleem inimeste jaoks: elektrihind. Reformierakonna esindaja Jürgen Ligi märkis, et eelarve tervis on paranenud ning struktuurne puudujääk vähenenud. Ligi sõnul prognoositi 2020. aasta kevadel 2022. aasta eelarve struktuurset defitsiiti 4,9-protsendiliseks, täna riigikogus vastu võetud eelarve struktuurne puudujääk on aga 2,6 protsenti. PM