USA hinnangul saadakse tuumakõnelustel kiiresti Iraani motiividest aru

Pice toonitas ühtlasi, et kokkuleppele jõudmise võimaluste aken on avatud väga lühikest aega.

Malley ise teatas, et loodab Viinis peetavatel kõnelustel kooskõlastada tegevusi Venemaa ja Hiinaga.

Malley ütles, et vestluses Venemaa ja Hiina asevälisministrite Sergei Rjabkovi ja Ma Zhaoxuga leppisid pooled kokku kõnelustel tegevusi koordineerida.

«Mul oli hea vestlus asevälisminister Rjabkovi ja Ma Zhaoxuga. Nagu me enne 7. läbirääkimiste vooru kokku leppisime, siis jätkame kolmepoolset tihedat koordineerimist, et saavutada ühine eesmärk, milleks on JCPOA taastamine,» sõnas diplomaat.