SAPTK korraldab neljapäeval koroonapiirangute vastu piketi

«Loomulikult korraldame piketi rahumeelselt, aga sõnumi poolest täiesti kompromissitult. Peaminister Kaja Kallase seisukoht, et vaktsiinipasside süsteem ja selle alusel suure osa ühiskonna liikmete avalikust elust väljatõrjumine on tulnud selleks, et jääda, on absoluutselt vastuvõetamatu ja sellega ei kavatse me mitte kunagi leppida,» märkis piketi korraldaja Varro Vooglaid.