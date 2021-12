Kohutavates tingimustes koeri pidanu jäi oma loomadest ilma

Põllumajandus- ja toiduamet (PTA) sai 4. juunil vihje, et ühel kinnistul Viru-Nigula vallas rikutakse loomade nõuetekohase pidamise tingimusi. PTA kontrollis vihjet ja tuvastas, et talumajas oli 18 suurekasvulist koera ja ühe pesakonna viis kutsikat.

Selgus, et loomi oli peetud väga räpastes tingimustes. Loomad asusid kinnikaetud akendega elumajas, kus ei olnud koerte pidamiseks vajalikke tingimusi, mitut koera oli hoitud kitsas transpordipuuris. Loomadel puudus ligipääs joogiveele ja majas oli lämmatav väljaheidete hais.

PTA leidis, et loomapidaja on rikkunud loomakaitseseaduses sätestatud loomapidamise põhinõudeid ning toimetas koerad Varjupaikade MTÜ Tallinna varjupaika, kus nad vaadati üle ja paigutati neile sobivatesse tingimustesse.

Omanik läks kohtusse

PTA kohustas loomapidajat võõrandama oma 18 täiskasvanud koera ning 5 kutsikat vastavalt loomakaitseseadusele hiljemalt 25. juuniks MTÜ Tallinna Varjupaigale. Ettekirjutusega määratud tähtpäevaks too aga koeri ei võõrandanud ning PTA võõrandas koerad ise varjupaigale.

Loomapidaja läks seepeale halduskohtusse kaebusega, milles palus tühistada PTA ettekirjutuse ja loomade võõrandamise ning taotles koerte talle tagasi andmist. Halduskohus leidis, et loomapidaja kaebust ei saa rahuldada.

Loomapidaja ise väitis, et koerad olid sellistes tingimustes ajutiselt.

Koerte karv oli määrdunud väljaheidete ja uriiniga, neil oli haavu erinevates kehapiirkondades ning paksendid küünar- ja kannaliigeste piirkonnas viitasid sellele, et loomad on pikalt lamanud piiratud liikumisega ebahügieenilistes ning nõuetele mittevastavates puurides. Kaheksal koeral olid nii pea kui ka turja piirkonnas erinevas paranemisjärgus haavad. Kutsikate emal oli vähemalt kuuvanune reieluumurd, mida ei olnud ravitud.

Kohtu hinnangul leidis tõendamist, et lukustatud ja pimendatud akendega vanas talumajas peeti 18 suurt kasvu koera ja ühe pesakonna viit kutsikat. Vähemalt 8 suurt koera oli transpordipuuris ning puuris olid ka kutsikad koos emaga.

Kohus leidis, et ei ole eluliselt usutav, et loomi peeti talumajas ajutiselt, sellisel juhul ei oleks tingimused olnud nii hullud, kui kohapeal tuvastati. Kohtu hinnangul oli loomade alaliseks viibimiskohaks just kinnikaetud akendega vana talumaja, mille ruumide põrandatel olid loomade väljaheited.