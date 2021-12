Kohus jättis MEM Café esialgse õiguskaitseta

Amet: kaebaja majandustegevus ei ole tänu annetustele ohus

7. detsembri vastuses kohtule palus terviseamet jätta esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata. Terviseameti hinnangul puudub kaebajal esialgse õiguskaitse vajadus – terviseameti sõnul on riive MEM Café majandustegevusele põhjustatud kohviku juhatuse liikme Elvis Braueri tegevusest ja pealegi ei ole riive suur ega kaalu üles avalikku huvi.

«Kuna kaebaja on seni süstemaatiliselt rikkunud valitsuse ja terviseameti korraldusi, siis puudub alus eeldada, et ta peab kinni ka esialgse õiguskaitse korras kohaldatud leevenduste piiridest, näiteks, kuidas tagab, et inimesed toitu kohapeal ei tarbi, järgivad hajutatuse või maski kandmise kohustust,» kirjutas terviseamet kohtule.