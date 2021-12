Kaitseväe uued granaadiheitjad jõudsid Eestisse

«Suur heameel on ka selle üle, et tegemist on järjekordse eduka naaberriikide vahelise tiheda koostööprojektiga, mille tulemusel mitte ainult Eesti, vaid kogu Balti regiooni tankitõrje võimekus tõuseb,» lisas Lipp.

«Carl-Gustav granaadiheitja kuulub jalaväejao relvastusse, et tagada üksuste tugev soomustehnikavastane võimekus. Antud relva kasutatakse ka jao tuletoetusvahendina, mõjutades nii efektiivselt ka maismaal liikuvat vastast. Uus relv, olles kergem ja lühem, omab endisest suuremat täpsust ja kasutamise kiirust. Esimesed üksused, kes saavad uued relvad kätte, on manööverüksused kui kaitseväe põhiline löögijõud,» lisas kaitseväe pearelvur major Risto Pärtel.

Granaadiheitja Carl-Gustav M4 eeliseks on vähendatud kaal. Seni kasutusel olnud M2 mudelite puhul ulatus kaal 14,2 kilogrammini, uued relvad on poole kergemad ja 13 sentimeetrit lühemad.

«Oleme väga rahul, et saame oma uued Carl-Gustav M4 granaadiheitjad Eesti kaitseväele üle anda. Meie jaoks on see suur tunnustus, kui endine Carl-Gustavi relvasüsteemide kasutaja otsustab samale süsteemile truuks jääda ja valib kaasaegsed sama süsteemi edasiarenduse. Eesti Kaitseväel on nüüd aastakümneteks tugev ja töökindel relv,» ütles Saabi maismaa lahingusüsteemide osakonna juht Michael Höglund.