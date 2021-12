Keskerakond maksab kinni Mailis Repsi kriminaalmenetluse kulud

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid ütles Kuku Raadio saates «Sihik», et Keskerakond on eraldanud oma eelarvest raha Repsi kaitsjatasude maksmiseks. «Kohtuveskid näitavad, kas ta on süüdi või mitte, aga meie erakond on oma panuse andnud, et Repsi kriminaalmenetluse kulud saaksid kaetud,» ütles Karilaid.