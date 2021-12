Ligi lausus kõnepuldis opositsioonile: «Kui te üldse ei räägi sellest, et mis on meie maanteede ja teedevõrgu tegelik vajadus, mis on meile jõukohane, kui palju me jõuame siis hooldada, kas tuleviku olukorras, rohepöörde olukorras üldse ongi neljarealine Eesti jätkusuutlik ja mõttekas. Seda keegi ei räägi, aga te räägite peldikutest. Peldikuopositsioon, tõepoolest.»