Valitsus pikendas omikroni riskiriikidest reisimisel testimiskohustust

Isolatsiooni ei pea jääma viimase 12 kuu jooksul vaktsineeritud või viimase kuue kuu jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud inimesed, kelle PCR testi tulemus on negatiivne. Kõik teised, kes soovivad 10-päevast isolatsiooni lühendada, peavad lisaks viivitamatult pärast Eestisse saabumist tehtud testi tegema täiendava testi mitte varem kui kuuendal päeval. Kui mõlema testi tulemus on negatiivne, saab naasta tavapärase elu juurde.

Riskiriikide nimekirja on Eesti arvanud 10 riiki. Haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskus on nimetanud omikroni riskiriikideks kaheksa Lõuna-Aafrika piirkonna riiki: Lõuna-Aafrika Vabariik, Botswana, Malawi, Lesotho, Svaasimaa, Namiibia, Mosambiik ja Zimbabwe. Epidemioloogilistel põhjustel on terviseamet lisanud Eesti seisukohalt riskiriikide nimekirja ka Egiptuse ja Türgi.