Politsei leidis valele bussile istunud 10-aastase poisi üles

Politsei teatel helistas tähelepanelik inimene häirekeskusele ja andis teada, et Mustamäe bussipeatuses on laps, kes ütleb, et on eksinud ega oska koju minna. Infole reageerinud politseinikud tuvastasid, et tegu on otsitava poisiga. Tema vanematega võeti ühendust ning laps anti isale üle.