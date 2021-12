Kurioossete põieuuringute ohvrid pöörduvad politseisse

Pärast Postimehe eelmise nädala kirjutisi ilmateadlase Jüri Kameniku kurikuulsatest põieuuringutest võtsid toimetusega ühendust paljud inimesed, kelle sõnul on ka nemad uuringus osaledes seksuaalse väärkohtlemise ohvriks langenud. Politsei- ja piirivalveameti palvel ning võimalike ohvrite nõusolekul edastasime nende nimed politseiuurijatele. Nüüd küsisime Põhja prefektuuri seksuaalkuritegude juhilt Reimo Raivet​ilt ning Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurörilt Leelet Kiviojalt, kui kaugel uurimisega ollakse.

Raiveti sõnul on algatatud kriminaalmenetlus kontrollimaks võimalikke alaealiste suhtes toime pandud kuritegusid ning võimalike ohvritega on kokku lepitud kohtumine, mõnega ka juba kokku saadud. «Palume kõigil alaealistel, kellel on Kameniku suhtes pretensioone, anda sellest politseile teada numbril 612 5912,» ütles Raivet