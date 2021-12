Jõulukaardi üldine mõte tuli presidendi poolt. «Kuid selle visuaalsel lahendamisel olid täiesti vabad käed. See polnud üleliia kerge teema, millega tööd teha, eriti praegusel ajal, kui inimesed on kergesti süttivad,» tõdes Sildre. Nimelt tekkis tal mõte kujutada tarkust taga ajavat Eesti perekonda, kes on ümbritsetud raamatust – nii, et nad peaaegu elavadki selle sees.