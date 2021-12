Registrite ja Infosüsteemide Keskuse pikaajaline juht paneb ameti maha

Tema ametisoleku ajal on rajatud riiklik andmesaatkond, välja töötatud IT-seadmete keskne hankimine, IT-tugi KOV valimistel valimisjaoskondades. «Selle viimase projekti loonud meeskond asub uuest aastast juba Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskuse koosseisus lahendust pakkuma kogu riigile,» rääkis Sihvart. Ta lisas, et tema enda jaoks on järgmiste sihtide seadmiseks just praegu õige hetk.