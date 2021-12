Mustamäel saavad jalakäijad kasutada iseteeninduslikku libedusetõrjet

«Oleme pannud täna varavalges igasse Mustamäe ühistranspordipeatusse 25-kilose koti graniitliiva. Ikka selleks, et juhul, kui jäävihma tuleb nii palju, et hoolimata koristusfirmade pingutustest on jälle libe kõndida, saaksid inimesed ka ise vajadusel graniitkillustikku maha puistata,» seisab linnaosavanema Lauri Laatsi postituses.