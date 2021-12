PPA lähetas Leedu-Valgevene piirile uue politseiüksuse

Eesti politseinike ülesanne on koos Leedu kolleegidega tagada korda sealses sisserändajate majutuskeskuses. PPA droonimeeskond seirab aga Valgevene-Leedu piirilõiku, aidates ära hoida sisserändajate liikumist Valgevenest Leetu.

«Alates suvest oleme aidanud Leedul võidelda Valgevene tekitatud migratsioonisurvega. Olime esimeste hulgas, kes abikäe ulatas. Lisaks humanitaarabile, tehnikale ja lõiketraadile oleme sel aastal lähetanud koos järgmise rotatsiooniga Politsei- ja Piirivalveameti poolt kokku 80 inimest,» märkis siseminister Kristian Jaani. «Kogemused, mis nende tublide kolleegide näol tagasi saame, on hindamatud. Tänu üheaegselt mitmel rindel tegutsemisele ja heale koostööle näeme teatavat eskalatsiooni vähenemist, kuid endiselt pole olukord lõplikult lahenenud. Seetõttu tuleb meil jätkuvalt valmis olla ning oma partnereid toetada,» ütles minister.

PPA rahvusvahelise koostöö büroo juhi Reet Zeisigi sõnul saab politsei tänu ESTPOL5 üksuse kohalolule palju kasulikku infot ebaseadusliku rände kohta otse Valgevene piiri äärest. «Need politseinikud, kes on seni Leedus sealsetel kolleegidel abis käinud, kiidavad kogemust. Saadud teadmistest, oskustest ja kontaktidest on saanud kasu PPA kõik kriiside haldamisega seotud üksused. Oleme viimase kuue kuu jooksul saanud Leedu kolleegidelt korduvalt kinnitust, et sarnases olukorras tulevad nemad ka meile appi,» rääkis Zeisig.