Terviseameti külmlaorikke veaahela hüvitab valitsus

Terviseameti 2017. aasta veebruaris valminud külmlao ruumides seiskus juunis jahutussüsteem ning sellest tulenev temperatuuri tõus üle normi põhjustas ravimite ja vaktsiinide mahakandmise. Mitme kontrolli tulemusena on riik järeldanud, et ravimite külmlao intsidendini viisid vead mitme asjaosalise tegevuses.

Sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa selgitas, et vigu esines nii projekteerija, ehitaja, terviseameti kui ka Riigi Kinnisvara ASi tegevuses, ning see annab võimaluse vastastikku kahjunõudeid esitada. «Arvestades seda tõsiasja, otsustas valitsus haigekassale kahju hüvitada, et vältida kohtuvaidlusi,» lisas ta.