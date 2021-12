Bideni sõnul muudab kliimamuutus tormid intensiivsemaks

«Fakt on see, et me kõik teame, et kliima soojenemisel muutub kõik intensiivsemaks,» sõnas Biden.

«Minu andmetel leidis eile aset üldse üks suurimaid tormi- ja tornaadopuhanguid meie ajaloos,» jätkas president.

«Ja me ei tea veel kahjude täielikku ulatust,» lisas Biden.

USA president nimetas enne seda lõuna- ja kesklääne osariikides vähemalt 84 inimelu nõudnud tornaadosid ja torme kujuteldamatuks tragöödiaks.

«Kaotada lähedasi säärases tormis on kujuteldamatu tragöödia. Me teeme kuberneridega tööd, et neil oleks ellujäänute otsimisel ja kahjude hindamisel olemas kõik, mida nad vajavad,» kirjutas Biden suhtlusvõrgustikus Twitter.

Kentucky osariigis asuva Mayfieldi meeri sõnul on väikelinn pärast tornaadot peaaegu maatasa tehtud ja kesklinn meenutas talle tikuhunnikut, edastasid USA meediakanalid.

«Kui ma täna hommikul linnahallist välja kõndisin, siis nägi kesklinn välja nagu tikuhunnik,» ütles linnapea Kathy O'Nan telekanalile CNN.

«Meie kesklinna kirikud ja meie kohtumaja on hävinenu. Meie veesüsteem praegu ei toimi ja elektrit pole,» lisas naine.

Illinoisi osariigis asuvas Edwardsville´i linnas ettevõtte Amazon laohoonet tabanud tornaados hukkus vähemalt kuus inimest, teatasid laupäeval tuletõrjujad.

USA viies osariigis möllanud tugev torm ja tornaadod on nõudnud vähemalt 78 inimelu. Palju inimesi sai surma Kentuckys asuva Mayfieldi linna küünlavabriku katusevaringu tagajärjel.

Sotsiaalmeedias levivatel piltidel ja videotel on näha tormist räsitud Mayfieldi. Majadest on järel rusud, metallkonstruktsioonid on väändunud, tänavad on täis murdunud puid ja telliskive.

«Ma kuulutasin enne südaööd välja eriolukorra,» teatas Kentucky kuberner Andy Beshear hommikul ja lisas, et välja on saadetud suured pääste- ja otsingurühmad, kuid töid raskendab laialdane elektrikatkestus.

«Olime üsna kindlad, et kaotame üle 70 kentuckylase. See arv võib tegelikult enne päeva lõppu ületada 100,» rääkis Beshear hiljem Mayfieldis toimunud pressikonverentsil.

Vähemalt üks inimene hukkus Arkansase osariigi Monette'i linnas, kus tornaado räsis kõvasti 86 voodikohaga hooldekodu, kinnitas sealne omavalitsusametnik. 20 inimest jäi kokkuvarisenud hoonesse lõksu. Viie inimese vigastused on rasked.

Lisaks on kohalik ajakirjandus teatanud veel ühest Arkansase tornaadoohvrist.